La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 13 giugno nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Mert smaschera Sahika, la quale si decide a confessare. Kerim e Yildiz si scontrano e si separano bruscamente. Sahika e Kerim vanno a cena e al ristorante si crea tensione con la presenza di Halit e Yildiz.

Lo stesso Kerim insiste nel confondere Yildiz, spingendola a mettere in discussione i suoi sentimenti nei confronti di Halit.

Infine, Sahika scopre i piani architettati da Ender e si prepara con freddezza a mettere in atto una nuova vendetta, studiando ogni mossa con attenzione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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