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Forbidden Fruit

SERIE TV13 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 13 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 13 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 13 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 13 giugno

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert smaschera Sahika, la quale si decide a confessare. Kerim e Yildiz si scontrano e si separano bruscamente. Sahika e Kerim vanno a cena e al ristorante si crea tensione con la presenza di Halit e Yildiz.

Lo stesso Kerim insiste nel confondere Yildiz, spingendola a mettere in discussione i suoi sentimenti nei confronti di Halit.

Infine, Sahika scopre i piani architettati da Ender e si prepara con freddezza a mettere in atto una nuova vendetta, studiando ogni mossa con attenzione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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