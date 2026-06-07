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Forbidden Fruit

SERIE TV07 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 7 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 7 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 7 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 7 giugno

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Per la festa di compleanno di Caner, tutti si travestono da personaggi celebri cattivi, tutti tranne Sahika, che, seppur non invitata, si presenta alla festa dichiarando di essere in linea con il tema della cattiveria.

Durante la serata, Yildiz e Kerim cantano un duetto ed è sempre più evidente che tra i due c'è più che una semplice simpatia. Sahika non perde occasione per seminare discordia: da un lato, cerca di far passare Kerim come un rubacuori agli occhi di Asuman, dall'altro informa Kerim del probabile ricongiungimento di Yildiz con Halit.

La festa è un successo, ma viene rovinata dal furto di tutte le borse e i cellulari presenti in sala. Inizialmente, viene additata Sahika come colpevole, ma è chiaro che questa volta lei non c'entra niente.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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