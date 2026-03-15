Elettra Lamborghini: "Amo troppo il mio lavoro, non vi rinuncerei mai"

Elettra Lamborghini parla a Verissimo dell'amore per il suo lavoro. "Sicuramente il mio è un lavoro privilegiato, ma è comunque un lavoro. Mi impegno, mi stanco anch'io, però mi piace troppo quello che faccio", dice la cantante, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Voilà: "Lo farei ogni anno. È uno stress incredibile, ma io sto bene nel mio stress. Quando ho un giorno libero, sto male".



Nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda automobilistica, Elettra Lamborghini, 31 anni, non rinuncerebbe mai al suo lavoro: "Non so come fanno quelle persone che stanno a casa tutto il giorno. Non lo farei mai. Se un giorno dovessi avere figli, direi loro: 'Trovate qualcosa, ma fate'. Il lavoro ti cura, ti dà una ragione di vita, ti salva. Con me l'ha fatto. Togliermi il lavoro è la cosa peggiore che mi si possa fare nella vita".