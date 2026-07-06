La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 6 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz racconta ad Asuman che Halit ha reagito con tranquillità alla sua bugia sulla vendita dell'argenteria; questo aumenta ancora di più i sospetti che lui sia veramente innamorato della ragazza.
Nel frattempo, Sahika prosegue con i preparativi per la festa di compleanno di Kaya e invita anche Kerim, Halit e Yildiz, per creare tensioni e irritare Ender.
Infine, Halit fa pedinare di nascosto Yildiz e cerca di ottenere l'affidamento del bambino.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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