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Forbidden Fruit

SERIE TV06 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 6 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 6 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 6 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 6 luglio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz racconta ad Asuman che Halit ha reagito con tranquillità alla sua bugia sulla vendita dell'argenteria; questo aumenta ancora di più i sospetti che lui sia veramente innamorato della ragazza.

Nel frattempo, Sahika prosegue con i preparativi per la festa di compleanno di Kaya e invita anche Kerim, Halit e Yildiz, per creare tensioni e irritare Ender.

Infine, Halit fa pedinare di nascosto Yildiz e cerca di ottenere l'affidamento del bambino.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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