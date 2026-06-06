La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 6 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
È il compleanno di Caner, ed Ender - consapevole di essere ascoltata da Sahika - dice al fratello che anche Kerim compie gli anni lo stesso giorno e che quindi devono assolutamente fargli un regalo. In realtà Ender manda Caner in azienda a modificare la data di nascita di Kerim nei registri aziendali.
Sahika, che ha origliato la conversazione, chiede conferma a Yasemin del compleanno di Kerim e organizza una festa in ufficio invitando alcuni dirigenti.
Così Kerim viene convocato nell'ufficio di Sahika e, imbarazzato, rivela che non è il suo compleanno. In quell'istante Ender entra in scena ed esorta Kerim ad aprire il regalo fatto da Sahika, facendole fare un a brutta figura.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google