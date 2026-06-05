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Forbidden Fruit

SERIE TV05 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 5 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 5 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 5 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 5 giugno

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert invita Kerim a non lasciarsi condizionare dalle emozioni.

Yildiz organizza una grande festa a tema "cattivi" per il compleanno di Caner.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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