La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 4 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika rivela a Kaya la verità sulle quote nascoste di Ender, provocando una profonda crisi nel loro rapporto.
Nel frattempo, Yildiz prende coscienza dei sentimenti che prova per Kerim, ma Halit fraintende la situazione e continua a sperare in una riconciliazione, insistendo perché torni a vivere con lui.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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