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Forbidden Fruit

SERIE TV31 maggio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 31 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 31 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 31 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 31 maggio

Eda Ece (Yildiz) e Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) e Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 3

Tornato alla guida della holding, Halit nomina Ender suo braccio destro al posto di Sahika.

Halit continua a chiedere insistentemente a Yildiz di sposarlo, mentre lei si sente sempre più attratta da Kerim.

Ender sospetta che Kerim e Mert stiano tramando qualcosa.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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