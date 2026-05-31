La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 31 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Tornato alla guida della holding, Halit nomina Ender suo braccio destro al posto di Sahika.
Halit continua a chiedere insistentemente a Yildiz di sposarlo, mentre lei si sente sempre più attratta da Kerim.
Ender sospetta che Kerim e Mert stiano tramando qualcosa.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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