Durante le puntate di Be My Sunshine, distribuite dal 25 al 31 maggio in streaming gratis su Mediaset Infinity, Poyraz racconta ad Haziran di aver fatto un servizio fotografico a Zeynep per un'importante rivista di moda.



Zeynep dice a Poyraz di lasciare libera Haziran. I due decidono di lasciarsi, consapevoli che non possono stare insieme.



Poyraz decide di vendere il frantoio e chiede ad Alper di trovare un lavoro ad Haziran. La ragazza riceve un'ottima offerta di lavoro a Tokyo.



Idil e Biricik sono diventate amiche e la prima pare essersi innamorata di Batu; quest'ultimo ha acquistato le quote del boutique hotel e ora è socio di Haziran e Poyraz.



Nehir racconta alla madre che, dopo il diploma, andrà in Inghilterra a studiare.



Poyraz cerca di dissuadere Doygun dal trasformare l'isola in un grande centro turistico.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

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