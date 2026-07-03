La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 3 luglio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

A cena nello stesso locale, Yildiz e Halit incontrano Sahika, Kaya e Nihal, che si uniscono al loro tavolo. Quando arrivano Ender e Caner, la situazione degenera ed Ender perde il controllo.



Il giorno dopo, Mert spinge Zehra a investire e coinvolgere altre persone. Halit scopre che Yildiz ha venduto l'argenteria e, sospettoso, fa indagare su di lei. Convinto del suo tradimento, Halit decide di vendicarsi.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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