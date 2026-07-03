Yildiz parla con Asuman e le racconta che Halit ha reagito con calma alla bugia sulla vendita dell'argenteria. Tutto ciò porta le due donne a pensare che Halit sia profondamente innamorato di Yildiz.

Nel mentre, Sahika continua a organizzare la festa di compleanno di Kaya.

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