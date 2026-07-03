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Forbidden Fruit

SERIE TV03 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 6 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 6 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz parla con Asuman e le racconta che Halit ha reagito con calma alla bugia sulla vendita dell'argenteria. Tutto ciò porta le due donne a pensare che Halit sia profondamente innamorato di Yildiz.

Nel mentre, Sahika continua a organizzare la festa di compleanno di Kaya.

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