La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 3 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Nel pieno dei festeggiamenti per la proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, alcuni finti poliziotti fanno irruzione alla festa, incastrano Zehra e la rapiscono. A salvarla è Kerim, il cui intervento spinge Ender ad accusare Sahika di essere la mente dietro il complotto.
Poco dopo, Kerim decide di confessare il suo amore a Yildiz, mettendola di fronte a una scelta difficile: lui o il suo ex marito.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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