La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 11 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Asuman vuole che sua figlia torni insieme ad Halit e decide di portarla in pellegrinaggio alla tomba di Telli Baba.
Mert e Kerim esultano per il loro successo professionale, sperano, infatti, che Halit conceda loro maggior potere decisionale in azienda.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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