La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 12 giugno dalle 14:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kerim rivela a Ender che lui e Sahika non sono mai stati davvero insieme.
Il ragazzo decide di lasciare l'azienda per Yildiz, ma Sahika finge una relazione con lui. Ender avverte Yildiz, che reagisce con rabbia e accetta di sposare Halit.
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