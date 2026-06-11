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Forbidden Fruit

SERIE TV11 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 12 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 12 giugno dalle 14:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 giugno

Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim rivela a Ender che lui e Sahika non sono mai stati davvero insieme.

Il ragazzo decide di lasciare l'azienda per Yildiz, ma Sahika finge una relazione con lui. Ender avverte Yildiz, che reagisce con rabbia e accetta di sposare Halit.

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