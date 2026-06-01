La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 1 giugno nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit, supportato da Asuman, continua a voler riconquistare Yildiz e la invita al ricevimento nella sua nuova villa. L'uomo le vuole regalare una collana per poi farle una proposta pubblica.
Nel bel mezzo dei festeggiamenti, però, succede qualcosa di imprevedibile.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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