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Forbidden Fruit

SERIE TV01 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'1 giugno in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'1 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 1 giugno nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'1 giugno

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit, supportato da Asuman, continua a voler riconquistare Yildiz e la invita al ricevimento nella sua nuova villa. L'uomo le vuole regalare una collana per poi farle una proposta pubblica.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, però, succede qualcosa di imprevedibile.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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