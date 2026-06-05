Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Gokhan Alkan è l'attore turco che interpreta Kerim, uno dei nuovi personaggi che sono entrati nel cast di Forbidden Fruit (Yasak Elma ) con l'inizio della quarta stagione. Puntata dopo puntata, Kerim fa breccia nel cuore di Yildiz , combattuta se seguire i suoi sentimenti o tornare con Halit, ex marito e padre di suo figlio Halit Can. Il fascino di Kerim insospettisce Ender, che consiglia a Yildiz di fare attenzione.

Gokhan Alkan, fidanzata e vita privata

Gokhan Alkan tiene molto al suo privato e mantiene uno stile di vita molto riservato, nonostante la sua fama e i numerosi fan che lo seguono su Instagram (oltre 3 milioni). Secondo la cronaca rosa turca, Nesrin Cavadzade è stata la sua fidanzata dal 2020 al 2022. I due si sono conosciuti proprio sul set di Forbidden Fruit. Nesrin Cavadzade, infatti, è l'attrice che interpreta Sahika. Sul profilo Instagram di Gokhan non c'è nulla che riguarda la sua vita sentimentale attuale: l'attore condivide foto dei suoi viaggi ed esperienze lavorative.

