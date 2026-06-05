Gokhan Alkan è l'attore turco che interpreta Kerim, uno dei nuovi personaggi che sono entrati nel cast di Forbidden Fruit (Yasak Elma) con l'inizio della quarta stagione. Puntata dopo puntata, Kerim fa breccia nel cuore di Yildiz, combattuta se seguire i suoi sentimenti o tornare con Halit, ex marito e padre di suo figlio Halit Can. Il fascino di Kerim insospettisce Ender, che consiglia a Yildiz di fare attenzione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Gokhan Alkan nasce a Istanbul l'8 dicembre 1987. Fin da piccolo coltiva sua passione per il mondo dello spettacolo partecipando a diversi spettacoli teatrali organizzati dalla sua scuola. Parallelamente ai corsi di recitazione, Gokhan porta avanti anche i suoi studi, iscrivendosi all'Università di Kocaeli. Il suo debutto in una serie tv risale al 2011, quando ottiene il ruolo dello Scià Tahmasp in Il Secolo Magnifico. La sua carriera d'attore decolla anche al cinema e a teatro. Grazie alla sua personalità, viene scelto anche per svariate campagne pubblicitarie. Nel 2020 entra a far parte del cast di Forbidden Fruit, dove veste i panni di Kerim.
Gokhan Alkan tiene molto al suo privato e mantiene uno stile di vita molto riservato, nonostante la sua fama e i numerosi fan che lo seguono su Instagram (oltre 3 milioni). Secondo la cronaca rosa turca, Nesrin Cavadzade è stata la sua fidanzata dal 2020 al 2022. I due si sono conosciuti proprio sul set di Forbidden Fruit. Nesrin Cavadzade, infatti, è l'attrice che interpreta Sahika. Sul profilo Instagram di Gokhan non c'è nulla che riguarda la sua vita sentimentale attuale: l'attore condivide foto dei suoi viaggi ed esperienze lavorative.
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