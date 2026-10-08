La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 9 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e Asuman vorrebbero provare alcuni trattamenti di chirurgia estetica non permanenti. Asuman, tuttavia, fatica a rimediare ai vistosi effetti sul suo viso e, per nasconderlo a Feride, Yildiz propone una cena di famiglia.
Nel frattempo, Hasan Ali e il suo avvocato attendono con ansia Sahika per firmare il divorzio.