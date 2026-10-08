Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV08 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 9 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 9 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 9 ottobre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Asuman vorrebbero provare alcuni trattamenti di chirurgia estetica non permanenti. Asuman, tuttavia, fatica a rimediare ai vistosi effetti sul suo viso e, per nasconderlo a Feride, Yildiz propone una cena di famiglia.

Nel frattempo, Hasan Ali e il suo avvocato attendono con ansia Sahika per firmare il divorzio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto