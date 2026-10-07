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SERIE TV07 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'8 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 8 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 8 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'8 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano, avendo recuperato le azioni della holding.

Nel frattempo, Sahika costringe Mahmut a collaborare con lei, ammettendogli di aver mentito sulla morte del padre di quest'ultimo. Infine, la finta sparizione di Zehra fallisce miseramente.

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