La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 8 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano, avendo recuperato le azioni della holding.
Nel frattempo, Sahika costringe Mahmut a collaborare con lei, ammettendogli di aver mentito sulla morte del padre di quest'ultimo. Infine, la finta sparizione di Zehra fallisce miseramente.