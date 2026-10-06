La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 7 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ozgur, proprietario del locale della lavanderia di Yildiz e dei ragazzi, comunica che intende venderlo per bisogno urgente di denaro. Per evitare di perderlo e guadagnare tempo, Yildiz finge di essere incinta, sperando che Cagatay possa acquistare il locale.
Durante una cena di famiglia, Cansu si congratula pubblicamente con Yildiz per la gravidanza, dopo averlo saputo da Emir e Caner.