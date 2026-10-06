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SERIE TV06 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 7 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 7 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 7 ottobre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ozgur, proprietario del locale della lavanderia di Yildiz e dei ragazzi, comunica che intende venderlo per bisogno urgente di denaro. Per evitare di perderlo e guadagnare tempo, Yildiz finge di essere incinta, sperando che Cagatay possa acquistare il locale.

Durante una cena di famiglia, Cansu si congratula pubblicamente con Yildiz per la gravidanza, dopo averlo saputo da Emir e Caner.

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