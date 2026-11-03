La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 4 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e Cagatay accolgono Hasan Ali e Sahika, ma la convivenza genera nuovi scontri.
Cagatay decide di vendere la sua azienda per avviare una nuova attività all’estero. Temendo l’allontanamento del figlio, Hasan Ali cerca di sabotare l’affare.