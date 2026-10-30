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SERIE TV30 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 31 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 31 ottobre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, appena uscita dal coma dopo cinque anni, scopre che suo figlio Halit Can non la riconosce come madre, bensì chiama "mamma" Cansu.

Affranta, Yildiz trova conforto nella madre Asuman e nelle sue amiche Sahika e Zehra.

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