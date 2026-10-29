La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 30 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo cinque anni di coma, Yildiz si risveglia e scopre che Cagatay ha sposato Cansu e ottenuto l’affidamento di Halit Can.
Con l’aiuto degli amici, cerca di fare luce sui cambiamenti avvenuti durante la sua assenza.