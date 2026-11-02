La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 3 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo vari litigi con Cagatay, Cansu, istigata da Ender e in preda al delirio, decide di uccidere Yildiz.
Fingendo di dover andare a prendere Halit Can a scuola, Cansu fa salire Yildiz a bordo della sua auto.