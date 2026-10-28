La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 29 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika cerca di riavvicinare Cagatay e Yildiz, ma proprio mentre li chiude a chiave in camera, Cansu dà fuoco alla villa.
Dopo una lunga permanenza in ospedale, Yildiz si risveglia e chiede del marito e del figlio.