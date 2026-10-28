Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV28 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 29 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 29 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 ottobre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika cerca di riavvicinare Cagatay e Yildiz, ma proprio mentre li chiude a chiave in camera, Cansu dà fuoco alla villa.

Dopo una lunga permanenza in ospedale, Yildiz si risveglia e chiede del marito e del figlio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Love or Money?
  • In sua difesa
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto