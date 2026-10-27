La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 28 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz affronta duramente Cansu. La donna realizza così che Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per farla separare da Cagatay.
Nel frattempo, Omer trova ospitalità da Hasan Ali.