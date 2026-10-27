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SERIE TV27 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 28 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 28 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz affronta duramente Cansu. La donna realizza così che Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika per farla separare da Cagatay.

Nel frattempo, Omer trova ospitalità da Hasan Ali.

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