La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 27 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali visita Yildiz in hotel e le rivela di aver cacciato di casa Cansu. Inoltre, la convince a trasferirsi temporaneamente a casa sua per riflettere con calma.
Rimasta sola e senza un posto dove andare, Cansu cerca prima il sostegno di Emir e poi quello di Ender, ma viene respinta da entrambi.