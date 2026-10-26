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SERIE TV26 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 27 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 27 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 ottobre

Bahtiyar Memili (Sedai) e Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Bahtiyar Memili (Sedai) e Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali visita Yildiz in hotel e le rivela di aver cacciato di casa Cansu. Inoltre, la convince a trasferirsi temporaneamente a casa sua per riflettere con calma.

Rimasta sola e senza un posto dove andare, Cansu cerca prima il sostegno di Emir e poi quello di Ender, ma viene respinta da entrambi.

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