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SERIE TV31 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 2 novembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 2 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 2 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 2 novembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

La tensione in casa di Cagatay continua a essere alle stelle.

Cansu vuole cacciare via di casa Feride e fantastica di sbarazzarsi di Yildiz in modo violento. Cagatay viene a conoscenza delle trame della donna.

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