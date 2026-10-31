La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 2 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La tensione in casa di Cagatay continua a essere alle stelle.
Cansu vuole cacciare via di casa Feride e fantastica di sbarazzarsi di Yildiz in modo violento. Cagatay viene a conoscenza delle trame della donna.