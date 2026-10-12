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SERIE TV12 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 13 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 13 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 ottobre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika non accetta le allettanti offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo, facendo finta di essere una moglie devota.

Hasan Ali sfrutta la vulnerabilità di Zehra, che è stata lasciata da Mert, e attira quest'ultimo in un'imboscata.

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