La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 13 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika non accetta le allettanti offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo, facendo finta di essere una moglie devota.
Hasan Ali sfrutta la vulnerabilità di Zehra, che è stata lasciata da Mert, e attira quest'ultimo in un'imboscata.