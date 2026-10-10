La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 12 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio tra Sahika e Hasan Ali.
Poco dopo, Yildiz rivela che Zehra sta divorziando da Mert. Nel frattempo, alla villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika.