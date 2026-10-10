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SERIE TV10 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 12 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 12 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 12 ottobre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio tra Sahika e Hasan Ali.

Poco dopo, Yildiz rivela che Zehra sta divorziando da Mert. Nel frattempo, alla villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika.

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