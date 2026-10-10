Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio tra Sahika e Hasan Ali.

Poco dopo, Yildiz rivela che Zehra sta divorziando da Mert. Nel frattempo, alla villa, Hasan Ali tenta di negoziare un divorzio con Sahika.

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