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SERIE TV09 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 10 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 10 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 10 ottobre

Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali annuncia il ritorno di Sahika.

La situazione precipita quando Sahika si presenta a casa di Cagatay e annuncia di aver sposato Hasan Ali, lasciando tutti sconvolti. Yildiz e Asuman sospettano che dietro quelle nozze si nasconda un piano.

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