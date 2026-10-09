La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 10 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali annuncia il ritorno di Sahika.
La situazione precipita quando Sahika si presenta a casa di Cagatay e annuncia di aver sposato Hasan Ali, lasciando tutti sconvolti. Yildiz e Asuman sospettano che dietro quelle nozze si nasconda un piano.