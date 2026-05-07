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Forbidden Fruit

SERIE TV08 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, il riassunto delle puntate del 7 maggio in prima serata

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Forbidden Fruit 3 andati in onda il 7 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi 111, 112, 113 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz sorprende Halit con Leyla e decide di andare via di casa con suo figlio Halit Can.

Yildiz avverte Ender di quanto accaduto mentre la donna si trova in luna di miele con Kaya. Yildiz è determinata a divorziare da Halit e chiede a Kaya di essere il suo legale.

Yildiz scopre poi che Ender era a conoscenza della relazione tra Halit e Leyla.

Zehra, Erim e Leyla si scontrano duramente con Halit.

Durante una lite in azienda, Yildiz aggredisce Leyla davanti a tutti. Halit, furioso, firma l’accordo di divorzio.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 7 maggio in prima serata su Canale 5.

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