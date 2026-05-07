Negli episodi 111, 112, 113 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda giovedì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Yildiz sorprende Halit con Leyla e decide di andare via di casa con suo figlio Halit Can.
Yildiz avverte Ender di quanto accaduto mentre la donna si trova in luna di miele con Kaya. Yildiz è determinata a divorziare da Halit e chiede a Kaya di essere il suo legale.
Yildiz scopre poi che Ender era a conoscenza della relazione tra Halit e Leyla.
Zehra, Erim e Leyla si scontrano duramente con Halit.
Durante una lite in azienda, Yildiz aggredisce Leyla davanti a tutti. Halit, furioso, firma l’accordo di divorzio.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 7 maggio in prima serata su Canale 5.