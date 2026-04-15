Negli episodi 81, 82, 83 della serie turca Forbidden Fruit 3, andati in onda mercoledì 15 aprile in prima serata su Canale 5 e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nadir ricatta Yildiz e la intima di rubare ad Halit una foto compromettente in suo possesso, altrimenti ucciderà l'uomo.



Yildiz esegue gli ordini: consegna la foto a Nadir, ma tiene una copia sul cellulare. Dopo essere stato derubato della foto, Halit dà la colpa a Ender e si scaglia contro la donna.

Ender sospetta di Yildiz e la affronta. Successivamente, Ender rivela a Sahika cosa ha scoperto su Nadir e tende una trappola a Yildiz: la attira nel casinò di Nadir con un inganno. Yildiz e Zehra vengono così coinvolte in una retata della polizia.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit 3 andata in onda il 15 aprile in prima serata su Canale 5.

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