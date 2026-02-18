Catalogo
SERIE TV18 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 18 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 18 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 18 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 18 febbraio

Sarp Can Koroglu (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3Sarp Can Koroglu (Yigit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Akin chiede a Zehra altri soldi per promuovere e distribuire il suo libro, e Yildiz le propone una soluzione per reperirli senza dover coinvolgere Halit.

Nel frattempo, Ender accusa Sahika di averla gettata in mare. Ender sa che il vero responsabile è Yigit, ma sceglie comunque di proteggerlo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

