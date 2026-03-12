Miriana Trevisan ricorda Enrica Bonaccorti a Dentro la notizia e racconta il rapporto che aveva con la conduttrice durante il periodo di Non è la Rai.

Miriana ricorda il suo ultimo incontro con Enrica: "L'ho vista in un programma, abbiamo parlato tantissimo e stava ancora bene. Sono riuscita ad abbracciarla e a parlarle senza le telecamere da sola. Non so se conosceva già la diagnosi, però è stata sempre affettuosa. Per me è stata una madre un certo periodo".

Miriana racconta come è nato il loro legame: "Lei mi accolse quando io per la prima volta divenni protagonista di questa trasmissione andando davanti a Cruciverbone e quindi fu un momento che non riuscivo neanche a capire, non avevo il mestiere in mano e lei mi disse delle parole, mi fece dei complimenti in diretta e non in diretta".