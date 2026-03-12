Miriana Trevisan ricorda Enrica Bonaccorti a Dentro la notizia e racconta il rapporto che aveva con la conduttrice durante il periodo di Non è la Rai.
Miriana ricorda il suo ultimo incontro con Enrica: "L'ho vista in un programma, abbiamo parlato tantissimo e stava ancora bene. Sono riuscita ad abbracciarla e a parlarle senza le telecamere da sola. Non so se conosceva già la diagnosi, però è stata sempre affettuosa. Per me è stata una madre un certo periodo".
Miriana racconta come è nato il loro legame: "Lei mi accolse quando io per la prima volta divenni protagonista di questa trasmissione andando davanti a Cruciverbone e quindi fu un momento che non riuscivo neanche a capire, non avevo il mestiere in mano e lei mi disse delle parole, mi fece dei complimenti in diretta e non in diretta".
Miriana ricorda: "Questa cosa della timidezza era il motivo per cui lei mi invitava a casa e mi faceva coraggio, perché mi chiedeva sempre: Perché sei così timida? Esprimiti, lasciati andare, vivi la vita intensamente. Lo diceva già allora".
Un episodio cult della carriera della Bonaccorti è stato lo smascheramento in diretta di una truffa durante il gioco del Cruciverbone, quando una concorrente diede la risposta esatta prima ancora che la domanda fosse formulata. La conduttrice interruppe il gioco per denunciare l'imbroglio.
Enrica Bonaccorti ha raggiunto la massima popolarità su Canale 5 conducendo programmi come Non è la Rai. Ha scritto il testo di "La lontananza" per Domenico Modugno. Nella vita privata, ha cresciuto da sola la figlia Verdiana. Negli ultimi tempi aveva parlato apertamente della sua battaglia contro il cancro.