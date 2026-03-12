Catalogo
SERIE TV12 marzo 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 12 marzo in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 12 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar in una scena de La forza di una donna 3Bahar in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 12 marzo

Ceyda e Bahar, in preda al panico, sventano la retata della polizia intrufolandosi al piano di sopra, dalla signora Calibe, fingendosi sue parenti.

Nella fretta di andarsene, però, dimenticano le pentole e, sulla strada del ritorno a casa, capiscono di essere state coinvolte in una rete di spaccio.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

