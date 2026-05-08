Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV08 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'8 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'8 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 8 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'8 maggio

Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Nesrin Cavadzade (Sahika Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Erim decide di telefonare a suo padre e i due si chiariscono. Yildiz viene intervistata da Zeynep e racconta la sua "storia": vuole farsi portavoce di tutte le donne tradite.

Sahika invita Leyla a contattare subito Zehra, ma in realtà vuole manipolarla.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video