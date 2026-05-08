La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda venerdì 8 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Erim decide di telefonare a suo padre e i due si chiariscono. Yildiz viene intervistata da Zeynep e racconta la sua "storia": vuole farsi portavoce di tutte le donne tradite.
Sahika invita Leyla a contattare subito Zehra, ma in realtà vuole manipolarla.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.25 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.