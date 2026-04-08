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Forbidden Fruit

SERIE TV08 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata dell'8 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda l'8 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 8 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata dell'8 aprile

Tuvana Turkay (Leyla Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 3Tuvana Turkay (Leyla Celebi) in una scena di Forbidden Fruit 3

Per accontentare il figlio Yigit, Ender e Kaya si uniscono in matrimonio. La coppia si trasferisce a casa di Kaya insieme a Sahika, che è in possesso di registrazioni compromettenti delle telefonate di Halit. Decisa a usarle, la donna si presenta in ufficio per coinvolgerlo.

Nel frattempo, Yildiz, corteggiata sfacciatamente da Nadir, riceve una sua telefonata: l'uomo vuole regalarle il quadro di una donna che le somiglia molto. Yildiz, temendo la gelosia di Halit, decide di mantenere le distanze.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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