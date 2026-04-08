La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 8 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Per accontentare il figlio Yigit, Ender e Kaya si uniscono in matrimonio. La coppia si trasferisce a casa di Kaya insieme a Sahika, che è in possesso di registrazioni compromettenti delle telefonate di Halit. Decisa a usarle, la donna si presenta in ufficio per coinvolgerlo.
Nel frattempo, Yildiz, corteggiata sfacciatamente da Nadir, riceve una sua telefonata: l'uomo vuole regalarle il quadro di una donna che le somiglia molto. Yildiz, temendo la gelosia di Halit, decide di mantenere le distanze.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.