La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 7 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mentre Ender nasconde a Yildiz la verità su Halit e Leyla, Yigit comunica la sua partenza per la Svizzera a Ender e Kaya. Lila confessa a Zehra di temere che Yigit possa innamorarsi di un'altra donna.
Gli avvertimenti di Zerrin su una possibile amante segreta invogliano Yildiz a pedinare il marito.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.