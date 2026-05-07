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Forbidden Fruit

SERIE TV07 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 7 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 7 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 7 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 7 maggio

Sevval Sam (Ender Ekinci) e Baris Kilic (Caner Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Sevval Sam (Ender Ekinci) e Baris Kilic (Caner Çelebi) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Mentre Ender nasconde a Yildiz la verità su Halit e Leyla, Yigit comunica la sua partenza per la Svizzera a Ender e Kaya. Lila confessa a Zehra di temere che Yigit possa innamorarsi di un'altra donna.

Gli avvertimenti di Zerrin su una possibile amante segreta invogliano Yildiz a pedinare il marito.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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