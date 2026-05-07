Dove vedere Le città di pianura in streaming

Le città di pianura, film diretto da Francesco Sossai, è disponibile a noleggio su Mediaset Infinity.
La pellicola è stata uno dei casi cinematografici dell'anno: dopo aver conquistato la critica in concorso a Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025, Le città di pianura partì timidamente al boxoffice, ma fu seguito da un massiccio passaparola.
Ora il film è diventato il protagonista indiscusso della 71esima edizione dei David di Donatello. Arrivato con ben 16 candidature, ha vinto otto David di Donatello, tra cui i premi più importanti come miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior sceneggiatura.
Carlobianchi e Doriano sono due cinquantenni allo sbando che attraverso la notte veneta con il desiderio di "bere l'ultimo bicchiere". Una notte, incontrano Giulio, giovane studente di architettura, e lo invitano a passare con loro qualche ora.
Questo incontro casuale cambierà profondamente Giulio e il suo modo di vedere la vita e il futuro.
Le città di pianura si presenta come un road movie sullo sfondo della sterminata pianura veneta che riesce a fotografare i suoi protagonisti con immensa umanità e profonda tenerezza.
Il film diretto da Francesco Sossai vede nel cast: Sergio Romano, vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista, Filippo Scotti, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi.
Sulla piattaforma Mediaset Infinity è possibile vedere in streaming a noleggio Le città di pianura.
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