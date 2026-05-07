Dove vedere Le città di pianura in streaming

Le città di pianura, film diretto da Francesco Sossai, è disponibile a noleggio su Mediaset Infinity.

La pellicola è stata uno dei casi cinematografici dell'anno: dopo aver conquistato la critica in concorso a Un Certain Regard al Festival di Cannes 2025, Le città di pianura partì timidamente al boxoffice, ma fu seguito da un massiccio passaparola.

Ora il film è diventato il protagonista indiscusso della 71esima edizione dei David di Donatello. Arrivato con ben 16 candidature, ha vinto otto David di Donatello, tra cui i premi più importanti come miglior film, miglior regia, miglior attore e miglior sceneggiatura.