SERIE TV07 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 7 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 7 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 7 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 7 febbraio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Durante la festa di compleanno di Sahika, Halit la spiazza con una proposta di matrimonio davanti a tutti.

A spezzare l’atmosfera, però, è l’arrivo di Yildiz, che rivela di essere incinta. Una gravidanza del tutto inaspettata, che lascia gli invitati senza parole.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

