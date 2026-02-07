La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 7 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Durante la festa di compleanno di Sahika, Halit la spiazza con una proposta di matrimonio davanti a tutti.
A spezzare l’atmosfera, però, è l’arrivo di Yildiz, che rivela di essere incinta. Una gravidanza del tutto inaspettata, che lascia gli invitati senza parole.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.