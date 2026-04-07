La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 7 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
A una mostra d'arte, Yildiz e Zehra, notano un quadro che ritrae una donna che somiglia molto a Yildiz. Con sommo stupore, le due donne scoprono che l'opera è stata acquistata da Nadir.
Nel frattempo, Ender presenta Nadir a Yigit e scopre che i due si erano già incontrati precedentemente. Ender, insospettita, affronta Nadir. Anche Sahika ha un confronto con Nadir per ribadirgli la validità della sua offerta, ma lui la rifiuta.
Durante una cena tra amici organizzata da Yildiz, Lila si scontra ancora una volta con Yigit.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.