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Forbidden Fruit

SERIE TV07 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 7 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 7 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 7 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 7 aprile

Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit

A una mostra d'arte, Yildiz e Zehra, notano un quadro che ritrae una donna che somiglia molto a Yildiz. Con sommo stupore, le due donne scoprono che l'opera è stata acquistata da Nadir.

Nel frattempo, Ender presenta Nadir a Yigit e scopre che i due si erano già incontrati precedentemente. Ender, insospettita, affronta Nadir. Anche Sahika ha un confronto con Nadir per ribadirgli la validità della sua offerta, ma lui la rifiuta.

Durante una cena tra amici organizzata da Yildiz, Lila si scontra ancora una volta con Yigit.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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