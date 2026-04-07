Domenica 12 aprile debutta in prima serata su Canale 5 Racconto di una notte (titolo originale: Bir Gece Masalı).

Gli episodi della dizi turca, che ha per protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, già visti in Another Love, saranno trasmessi in Italia su Canale 5 in prima visione assoluta ed esclusiva e in streaming su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte, la trama di Bir Gece Masalı

Racconto di una notte racconta la storia di Mahir, un ispettore di polizia che, dopo vent’anni, torna nella città natale deciso a vendicare la morte del padre.

Ma il destino ha in serbo una sorpresa per l’integerrimo Mahir: la ragazza di cui si innamorerà, Canfeza, è la figlia dell’uomo che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio dell’amatissimo padre.

Una vicenda iniziata in nome della vendetta si trasformerà in un intenso confronto con il passato. Colpi di scena, passione e mistero, assicureranno una sorprendente resa dei conti.

Racconto di una notte, il cast della nuova serie turca