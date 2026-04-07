Domenica 12 aprile debutta in prima serata su Canale 5 Racconto di una notte (titolo originale: Bir Gece Masalı).
Gli episodi della dizi turca, che ha per protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, già visti in Another Love, saranno trasmessi in Italia su Canale 5 in prima visione assoluta ed esclusiva e in streaming su Mediaset Infinity.
Racconto di una notte racconta la storia di Mahir, un ispettore di polizia che, dopo vent’anni, torna nella città natale deciso a vendicare la morte del padre.
Ma il destino ha in serbo una sorpresa per l’integerrimo Mahir: la ragazza di cui si innamorerà, Canfeza, è la figlia dell’uomo che potrebbe essere il responsabile dell’omicidio dell’amatissimo padre.
Una vicenda iniziata in nome della vendetta si trasformerà in un intenso confronto con il passato. Colpi di scena, passione e mistero, assicureranno una sorprendente resa dei conti.
Il protagonista maschile è Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per la serie Another Love, che interpreta Mahir Yilmaz, il commissario del dipartimento Crimine Organizzato, che torna nella città natale per chiudere i conti col passato.
Al suo fianco c'è Canfeza Kilimci, figlia di Kürşat Kilimci, che nasce nei giorni immediatamente successivi all’assassinio del padre di Mahir: un legame simbolico, che ne segnerà profondamente il destino. Il personaggio è interpretato da Su Burcu Yazgı Coşkun, già vista in Italia in La forza di una donna nel ruolo di Nisan.
Gürkan Uygun interpreta Kürşat Kilimci, il padre di Canfeza, un potente uomo d’affari. Mesut Akusta è Raşit Kara, lo zio spirituale di Mahir.
Selim Allame ha il volto di Eren Vurdem. Clandestino, originario di Adana, gestisce la sua attività a Istanbul. Kürşat vuole che sposi la figlia Canfeza.
Sevde Yılmaz è zia di Sila, la piccola sposa di casa Yilmaz. È interpretata da Irem Altug. Ecem Calhan dà vita al personaggio di Sila Haroglu, appartenente alla famiglia Haroglu e originaria di Urfa. È la donna amata da Kemal, il cugino di Mahir.
Nel cast figura anche Caner Şahin, noto al pubblico di Canale 5 per il ruolo di Tolga in Tradimento.