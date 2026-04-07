La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 8 aprile dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika convoca nel suo ufficio Ender e le riferisce di possedere un filmato in cui Yigit tenta di uccidere sua madre.
Sahika ricatta Ender e la minaccia di diffondere il filmato se rifiuta di collaborare con lei. Ender racconta tutto a Yigit, il quale, infrangendo la promessa fatta alla madre, si precipita da Sahika e la aggredisce.