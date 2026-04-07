Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 8 aprile dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni dell'8 aprile

Per accontentare il figlio Yigit e assecondare le sue pressioni, Ender e Kaya finalmente si sposano. La nuova e improbabile coppia decide di trasferirsi a casa di Kaya dove c'è anche la sorella dell'uomo, la perfida Sahika.

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