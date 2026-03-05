Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV05 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 5 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 5 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 5 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 5 marzo

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz, sospesa tra la depressione post partum e il desiderio di riscatto, affida ad Aysel il compito di procurarle un campione di Halit per ripetere il test.

Tuttavia, Sahika sorprende la cameriera mentre prende la spazzola per capelli, ma finge di non opporsi: è convinta che l’esito sarà comunque negativo, avendo segretamente scambiato il figlio di Yildiz e Halit con un altro neonato.

Nel frattempo, Lila litiga con il padre, che le nega il permesso di partecipare a una festa serale. A intervenire è Sahika, che propone di farla accompagnare da Yigit, sfruttando l’occasione per favorire un avvicinamento tra i due ragazzi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video