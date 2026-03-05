La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda giovedì 5 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Yildiz, sospesa tra la depressione post partum e il desiderio di riscatto, affida ad Aysel il compito di procurarle un campione di Halit per ripetere il test.
Tuttavia, Sahika sorprende la cameriera mentre prende la spazzola per capelli, ma finge di non opporsi: è convinta che l’esito sarà comunque negativo, avendo segretamente scambiato il figlio di Yildiz e Halit con un altro neonato.
Nel frattempo, Lila litiga con il padre, che le nega il permesso di partecipare a una festa serale. A intervenire è Sahika, che propone di farla accompagnare da Yigit, sfruttando l’occasione per favorire un avvicinamento tra i due ragazzi.
