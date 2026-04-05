La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 5 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika informa Halit delle nozze fra Ender e Kaya e lui si confronta subito con Ender sull'argomento. Sahika parla con Erim e gli dà la notizia del matrimonio, nonostante Halit le abbia vietato di farlo.
Il ragazzo, scosso, va da sua madre per affrontarla e lì trova anche Yigit. I due spiegano tutta la situazione a Erim. Leyla decide di licenziarsi e va da Kaya per comunicarglielo.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.