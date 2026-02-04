La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 4 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit e Yildiz si trovano ad affrontare un momento delicato e inaspettato: ripercorrendo gli eventi più recenti, la donna rivela di aver scoperto una gravidanza che cambia tutto.
Poco dopo, Emir le comunica una scomparsa inquietante: Ender è caduta in mare in circostanze misteriose e il suo destino è incerto. Sconvolta dall’angoscia, Yildiz decide di fuggire nell’ombra in cerca di un rifugio
