SERIE TV04 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 4 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 4 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda mercoledì 4 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 4 febbraio

Una scena di Forbidden Fruit 3Una scena di Forbidden Fruit 3

Halit e Yildiz si trovano ad affrontare un momento delicato e inaspettato: ripercorrendo gli eventi più recenti, la donna rivela di aver scoperto una gravidanza che cambia tutto.

Poco dopo, Emir le comunica una scomparsa inquietante: Ender è caduta in mare in circostanze misteriose e il suo destino è incerto. Sconvolta dall’angoscia, Yildiz decide di fuggire nell’ombra in cerca di un rifugio

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

