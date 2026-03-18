Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Vanina Guarrasi - Un vicequestore a Catania

SERIE TV19 marzo 2026

Vanina 2, la terza puntata in streaming

La terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, andata in onda mercoledì 18 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 è andata in onda mercoledì 18 marzo in prima serata su Canale 5.

Potete vedere la terza puntata della serie con protagonista Giusy Buscemi in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Vanina 2.

Giusy Buscemi (Vanina) e Claudio Castrogiovanni (Carmelo Spanò) in Vanina 2Giusy Buscemi (Vanina) e Claudio Castrogiovanni (Carmelo Spanò) in Vanina 2

Vanina 2, la trama della terza puntata

Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico.

Intanto, Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa.

Vanina e la squadra lavorano sull'omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant'Agata. La famiglia dell'uomo sembra nascondere fin troppi segreti.

La notizia che Paolo frequenta un'altra donna sconvolge Vanina, che compie un gesto che porterà a conseguenze nefaste e inaspettate.

Dove vedere Vanina 2 in streaming gratis

Le puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche