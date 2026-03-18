La terza puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 è andata in onda mercoledì 18 marzo in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la terza puntata della serie con protagonista Giusy Buscemi in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Vanina 2.
Vanina prova a riprendere in mano la sua vita, riavvicinandosi a Manfredi, ormai suo buon amico.
Intanto, Giuli continua a tacere con Adriano che è Luca il padre della sua bambina, ma è oppressa dai sensi di colpa.
Vanina e la squadra lavorano sull'omicidio del viveur Vasco Nocera, trovato sgozzato durante la festa di Sant'Agata. La famiglia dell'uomo sembra nascondere fin troppi segreti.
La notizia che Paolo frequenta un'altra donna sconvolge Vanina, che compie un gesto che porterà a conseguenze nefaste e inaspettate.
Le puntate di Vanina - Un vicequestore a Catania 2 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.