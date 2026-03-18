La puntata integrale del 19 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Una scena di Segreti di famiglia 3

Osman ha terminato il lavoro di imbianchino in casa di Zumrut e ha sostituito la medicina per uccidere il marito di lei, ma proprio quando sperava di festeggiare con la donna, la ascolta parlare con il suo amante e capisce di essere stato preso in giro.

Nel frattempo, Ilgaz è sparito e la polizia inizia le indagini.

Gul telefona a Ceylin per farle salutare Mercan.

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