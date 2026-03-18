La puntata integrale del 19 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Osman ha terminato il lavoro di imbianchino in casa di Zumrut e ha sostituito la medicina per uccidere il marito di lei, ma proprio quando sperava di festeggiare con la donna, la ascolta parlare con il suo amante e capisce di essere stato preso in giro.
Nel frattempo, Ilgaz è sparito e la polizia inizia le indagini.
Gul telefona a Ceylin per farle salutare Mercan.