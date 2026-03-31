La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 31 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit fa visitare a Yildiz la casa che ha comprato per Can e le propone di tornare insieme. Confusa, la donna stila con Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell'uomo.

Leyla, Emir e Caner cenano a casa di Kaya e, a fine serata, un piccolo incidente domestico avvicina Leyla e Kaya. Il giorno dopo tra i due scatta un bacio.

Ender, che si è accorta della loro intesa, intima a Leyla di stare lontana da Kaya, perché è il padre di suo figlio.

Intanto, Yigit supplica Lila di perdonarlo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.