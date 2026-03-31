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Forbidden Fruit

SERIE TV31 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 31 marzo in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 31 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 31 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 31 marzo

Ender in una scena di Forbidden Fruit 3Ender in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit fa visitare a Yildiz la casa che ha comprato per Can e le propone di tornare insieme. Confusa, la donna stila con Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell'uomo.

Leyla, Emir e Caner cenano a casa di Kaya e, a fine serata, un piccolo incidente domestico avvicina Leyla e Kaya. Il giorno dopo tra i due scatta un bacio.

Ender, che si è accorta della loro intesa, intima a Leyla di stare lontana da Kaya, perché è il padre di suo figlio.

Intanto, Yigit supplica Lila di perdonarlo.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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